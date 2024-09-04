Konya'da Karatay Belediyesi tarafından, belediye tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olarak hayata geçen “Karatay Spor Merkezi”nin yapımı sürüyor.KONYA (İGFA) -Karatay Belediyesi tarihinin en büyük bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi’nin yapımı aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yaklaşık 26 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Karatay Spor Merkezi’nde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak.

MERKEZİN İNŞAATINDA İNCELEMELE

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ile aynı zamanda konfederasyonun Konya Şube Başkanlığı’nı da yürüten Remzi Ay ve ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraberindekiler, merkezde incelemelerde bulundular.

Milletvekili Mehmet Baykan, federasyon başkanı Metin Şahin ile konfederasyon şube başkanı Remzi Ay; Karatay Spor Merkezi’nin mimari yapısı, bölümleri ve özellikleri ile merkezin inşaatında gelinen aşama hakkında Başkan Hasan Kılca’dan bilgi aldılar.

Tesisi inceledikten sonra değerlendirmelerde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya’ya kazandırılan merkez dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Milletvekili Mehmet Baykan; kompleksin hem bölgeye önemli sportif bir değer katacak hem de gençlerimizin çok daha modern ve iyi şartlarda spor yapmalarına imkan veren bir tesis olduğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir tarafını yeni nesil spor merkezleriyle donatmaya devam ettiklerinin altını çizerek ülkenin geleceği olan gençler için hayata geçirdikleri yatırımları önemsediklerini kaydetti.

Karatay Spor Merkezi’nin belediyenin en yüksek bütçeli yatırımı olduğunu hatırlatan Başkan Hasan Kılca şunları ifade etti; “Bizim geleceğimiz gençlerimizdir. Onlara sahip çıkmanın en önemli yollarından birisi de onlara spor yapabilecekleri, eğitimlerini alabilecekleri imkanları sunabilmektir diye düşünüyoruz. Bizler de Karatay Belediyesi olarak özellikle eğitim ve sporda onların yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz. Karatay Spor Merkezi projemiz de bu bağlamda belediye tarihimizin en büyük yatırımıdır. Bu projemiz, geleceğe dönük bir yatırımdır ve uzun yıllar Konyamıza, Karatayımıza, ülkemize hizmet edecek. Toplamda 14 farklı branşta gençlerimiz spor yaparak Konyamızın altyapısına ve ülkemizin milli takımların yeni isimleri yetişecek. Kaba inşaatı tamamlanan merkezimizi kısa sürede tamamlayarak gençlerimize armağan edeceğiz inşallah.”

BU KOMPLEKS TESİSTEN ÇOK ÖNEMLİ SPORCULAR YETİŞECEK

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin de Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Karatay Spor Merkezi’ni çok beğendiğini ifade etti.

Metin Şahin; “Karatay Belediyemiz tarafından şehre kazandırılan Karatay Spor Merkezi’ni inceledik ve burayı gerçekten de çok beğendim. Bu güzel ve kompleks tesisi görünce buradan nice önemli yıldızların büyük sporcuların yetişeceğine dair umudumuz daha da arttı. Tam olimpik bir kompleks olmuş gerçekten. Buradan hem birbirinden önemli sporcular yetişecek hem de vatandaşlarımızın da spor yapabileceği güzel bir hizmet olmuş. Bu önemli proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanımızı yürekten kutluyorum” dedi.