Konya'da Selçuklu Belediyesi Suudi Arabistan’ın Riyad Kenti’nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı’na katılım sağladı.KONYA (İGFA) - Çevre ve sıfır atık konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Selçuklu Belediyesi bu hassasiyeti ve misyonu farklı platformlarda da devam ettiriyor.

Bu kapsamda Suudi Arabistan’ın Riyad Kenti’nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı’na katılım sağlayan Selçuklu Belediyesi daha yeşil, daha güçlü bir gelecek için belirlenen hedeflere adım adım ilerliyor.

Taraflar Konferansı (COP16), Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 197 Tarafının (196 ülke ve Avrupa Birliği) ana karar alma organı olması sebebiyle önemli bir yer tutuyor.

UNCCD'nin 30. yıl dönümüne denk gelen COP16, bugüne kadarki en büyük toprak konferansı ve çölleşmenin, toprak bozulmasının ve kuraklığın etkilerini birinci elden bilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde düzenlenen ilk organizasyon olması özelliği ile ön plana çıkıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, konferans kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın moderatörlüğünde düzenlenen “Çölleşme ve Toprak Bozulmasıyla Mücadelede Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Rolü” başlıklı panelde, Selçuklu Belediyesi Kompost Üretim Merkezi hakkında sunum gerçekleştirdi. Başkan Pekyatırmacı, sunumda iklim değişikliğinin nedenleri, istatistiki veriler, Türkiye’de gözlenen iklim değişikliği kaynaklı afetler ve bunlara uyum sağlama ve önlemeye yönelik yapılabilecekler; Selçuklu’da uyguladıkları kompost projesi ve bunun sonuçları hakkında bilgiler verdi. Başkan Pekyatırmacı Küresel Görev Gücü Çölleşme Üst Düzey Çalışma Oturumunda ise çölleşme ve kuraklığın en önemli sebeplerinden biri olan tarımdaki yeraltı suyu kaynaklarının kullanımı konusunda görüşlerini paylaştı.

Çölleşmeyle mücadele kapsamında yerel yönetimler olarak birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'nın Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehri 42 bin kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip ve Türkiye'nin tahıl ambarı olduğuna vurgu yaparak, "Bu toplantıların önemli bir çıktısının da bütün dünyada yeraltı sularının kullanımının mutlaka belli oranlarda sınırlandırılması ve özellikle de tarımda kullanım noktasında ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki biz yerel yönetimler olarak çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında bütün çalışmalarımızı yapacağız ama biliyoruz ki dünyanın, yaşadığımız kürenin bir dengesi var. Bu dengeyi bozacak olan her türlü etkeni de ortadan kaldırmak gerekiyor" dedi.