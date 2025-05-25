Konya'da Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sağlıklı ve temiz bir çevrenin temini için tüm ilçede haşerelere karşı periyodik olarak ilaçlama çalışması yürütüyor.KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaz dönemi için ilaçlama faaliyetlerine başladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmaya birlikte ortaya çıkan sinek ve haşerelere karşı tedbir alıyor. Bu kapsamda ilçe genelinde sokak ve mahallelerde ilaçlama çalışması yapılıyor.



İlaçlama ekipleri periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor.

Sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 18.00-23.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla ilaçlama ekipleri ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.

Selçuklu’da vatandaşların yaz dönemini rahat ve sorunsuz bir şekilde geçirmeleri noktasında tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Havaların ısınmasıyla birlikte artan haşerelere ve sineklere karşı mücadele kapsamında ilaçlama ekiplerimiz belirlenen program dahilinde çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ilaçlama çalışmalarından olumsuz etkilenmemesi için sabah erken ve akşam saatlerinde hava koşullarının elverdiği sürece mahallerimizde ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama uygulamalarımızda kullandığımız kimyasalların doğadaki diğer canlılara zarar vermemesine özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin konforu ve sağlığı için tüm önlemleri alma noktasında hassasiyet göstermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Bu noktada ekiplerimiz yaz dönemi boyunca sahada çalışmalarına devam edecek” diye konuştu.