Konya Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, 7-14 yaş aralığındaki 776 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği bahar dönemi eğitimlerini başarıyla tamamladı.KONYA (İGFA) - Bahar dönemi kapanış etkinliklerinde; ahşap, çini-seramik ve resim atölyelerinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi. Çocukların hayal gücü ve el becerilerini yansıtan çalışmalar, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayıp protokol konuşmalarıyla sürdü; ardından sahneye öğrenciler çıktı.

GENÇ YETENEKLER SAHNEYE DAMGA VURDU

Tiyatro Kulübü’nden bir öğrenci, şair Nurullah Genç’in “Babama” adlı şiirini seslendirdi. Hemen ardından aynı kulüp tarafından sahnelenen “Z Kuşağı” adlı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

Müzik atölyelerinde eğitim alan öğrenciler ise; ney, keman ve gitarla gerçekleştirdikleri enstrümantal performanslarla geceye damga vurdu. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi korosu, “Deniz Üstü Köpürür”, “Anlıyorsun Değil mi?”, “Neler Oluyor Hayatta” ve “Hayat Bayram Olsa” gibi eserleri seslendirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

10 BRANŞTA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz olarak; okuma, resim, akıl ve zeka oyunları, drama, ahşap, bilişim, çini-seramik, müzik, yabancı dil, diksiyon-seslendirme gibi toplam 10 branşta eğitim veriyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen derslerde, öğrenciler hem yeteneklerini keşfediyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar.

AKADEMİ YAZ DÖNEMİ İLE DEVAM EDECEK

Kültür, sanat ve el becerilerine yönelik ilgi ve yetenekleri desteklemeyi amaçlayan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, çocuk ve gençlerin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor. Akademi bu kapsamda önümüzdeki dönemde yeni branşlarla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

“AKADEMİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNDE BÜYÜK ROL OYNUYOR”

Bahar dönemi kapanış programında konuşan Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade ederek Karatay Belediyesi’nin gençlerin gelişimine verdiği öneme dikkat çekti.

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin çocuklar ve aileleri tarafından kısa sürede benimsendiğini söyleyen Osman Ciğer; “Karatay Kültür ve Sanat Akademimiz, çocuklarımızın ve ailelerinin ilgi odağı haline geldi. Bir veli olarak gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki; çocuklarımız akademiye isteyerek, severek geliyor. Burada yalnızca kültür ve sanat eğitimi almakla kalmıyorlar; özgüven kazanıyor, sosyalleşiyor, yeteneklerini keşfediyor ve kendilerini geliştiriyorlar. Bu ortamın çocuklarımız üzerindeki olumlu etkilerini görmek bizleri son derece mutlu ediyor.” dedi. Osman Ciğer, konuşmasının sonunda bu anlamlı hizmetin hayata geçmesine katkı sunan başta Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olmak üzere, eğitmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.