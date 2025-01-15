31 Ocak 2025 Cuma gününe kadar devam edecek başvurular internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Konya Meram Belediyesi Hobi Bahçeleri için başvurular 15 Ocak 2025 Çarşamba günü başlıyor. Şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Meramlılara hizmet verecek olan hobi bahçelerinin müracaatları 31 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, basvuru.meram.bel.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.

MERAM HOBİ BAHÇELERİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden süreç ve şartlar hakkında yapılan açıklamada hobi bahçeleri için sadece Meram’da ikamet eden vatandaşların başvuruda bulunabileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı; “Hobi bahçelerimiz için aynı adresten 18 yaş üstü yalnızca 1 kişi başvuru yapabilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra, müracaatların tahsis edilen hobi bahçesinden fazla olması durumunda hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekim tarihi daha sonra ilan edilecek ve başvuru sırasında verilen cep telefonlarına SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.”

YENİ HAK SAHİPLERİ BAHÇELERİNE NE ZAMAN KAVUŞACAK?

Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün açıklamasında sözleşme ve ücretleriile ilgili“Hak kazanan vatandaşlarımız, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren sözleşme imzalamaya davet edilecek, 1 defaya mahsus 5.000 TL tahsis ücreti alınacaktır. Bu ücret sözleşme sona ermesinde veya iptal edilmesinde iade edilmeyecektir. Hobi Bahçeleri 5 yıllığına tahsis edilecek olup, her yıl için 5.000'er TL kira ücreti alınacaktır. Yıllık 2 eşit taksit şeklinde ödenecek kira bedelinin ilk taksiti sözleşme aşamasında, ikinci taksit ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödenecektir.Bahçe sakini tahsis taahhütnamesini imzalayacağında, daha önceki yıllara ait hobi bahçesi tahsis ücreti borcu da olmaması gerekmektedir. Bahçeler mevcut durumlarıyla teslim edilecektir. Sözleşme aşamasında, vatandaşların Nüfus Müdürlüğü veya E-Devlet üzerinden alınan Yerleşim Yeri Belgesini Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri de gerekmektedir.” ifadeleri yer aldı.

