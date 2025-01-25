Konya’nın Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Binanın enkazında beş kişinin kaldığının bildirilmesi üzerine olay yerine çevre illerden de dahil olmak üzere toplamda 962 personel ve 216 araç sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alınmasıyla başlayan arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan 5 kişiden 3’ü sağ bir şekilde enkaz altından çıkarıldı.

Havanın aydınlanmasıyla devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz altında kalan son kişinin çıkarılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.