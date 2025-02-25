Kaza, saat 17.45 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi Saadet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta bir tır, seyir halinde olan polis aracına çarptı. Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur S. olay yerinde şehit oldu. Araçtaki diğer polis memurları O.D. ve H.S. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya Valiliği, 1 polis memurun şehit olduğu, 2 polis memurunun yaralandığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Konya Valiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "25 Şubat 2025 günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz malesef olay yerinde şehit olmuştur. 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Milletimizin başı sağ olsun Konya Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini yerine getirdiği esnada meydana gelen trafik kazasında Polis Memurumuz Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Aynı ekipte bulunan Polis Memurlarımız Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ise ağır yaralandı. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.