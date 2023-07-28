Konyagiad yöneticileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Konyagiad Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yaşar Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Kocayı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında Sağlık Bakanı Koca’ya Konyagiad’la ilgili bilgiler veren Başkan Korkmaz; Konyalı genç iş insanları olarak sağlık alanında hem Türkiye'ye, hem de Konya'ya değer katan yatırımlarının gururlandırarak takip ettiklerini söyledi.

Konya yatırımları ve Konya iş dünyasıyla ilgili istişarelerin ardından Konyagiad Yönetim Kurulu Başkanı Gülvezir Korkmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hediye takdiminde bulundu.