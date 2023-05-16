Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde gösterdikleri demokratik tercihlerinden dolayı Konyalılara ve Türk milletine teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ülke olarak yaşadığımız seçim sürecinde iki hafta sonra ikinci tur seçimine gidileceğini anımsatan Başkan Altay, “Milletimizin ilk tur tercihi başımızın üstündedir. Pazar günü yapılan seçim sonuçları göstermiştir ki, milletimiz en yüksek oyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye ve Cumhur İttifakımıza vererek güvenini ortaya koymuştur. Her iki kişiden biri Cumhurbaşkanımıza oy vermiş, Cumhur İttifakımız TBMM’de çoğunluğu sağlamıştır. Başta Konyalı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimize gösterdikleri demokratik tercihlerinden dolayı şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının hayırlar getirmesi dileyerek önceki dönemde hizmet eden milletvekillerine, milletvekili adaylarına, teşkilat mensuplarına, YSK görevlilerine, sandık görevlilerine ve destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Altay, “Yeni dönemde milletvekili seçilen yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah hayırlı etsin. 28 Mayıs’ta da Türkiye Yüzyılı için tekrar sandığa giderek Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyecek ve bunun için daha çok çalışacağız” diye konuştu.