Tüm Türkiye'nin dikkatle beklediği açıklama sonunda geldi. Merkez Bankası, Haziran ayından itibaren ilk kez faiz artışına gitme kararını resmen duyurdu. Temmuz ayı faiz kararına göre, politika faizi 250 baz puanlık bir artışla yüzde 17,50 seviyesine çıkarıldı. Geçtiğimiz ay yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında dil tamamen değiştirilmişti ve bu ay da yine dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, son dakika olarak açıklandı. TCMB, bir önceki toplantısında faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15,00 seviyesine yükseltmişti. Şimdi ise yapılan yeni açıklamada parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı mesajı veriliyor. Bu kararla birlikte Merkez Bankası faiz oranı Temmuz 2023 için 250 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesinden yüzde 17,50 seviyesine yükseldi.

Bu gelişmelerle birlikte finansal piyasalar ve ekonomi aktörleri önümüzdeki süreçteki para politikası adımlarını yakından takip edecekler. Faiz oranındaki bu artış, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrarın sağlanması adına alınan bir tedbir olarak değerlendiriliyor. Toplumun ve yatırımcıların dikkatle izlediği bu kararın, ülke ekonomisine etkileri yakından gözlemlenecek.