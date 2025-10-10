Romanya'nın Köktence şehrinde 3 gün boyunca süren festivale İnegöl Mehter Derneği ekibinin gösterisi damga vurdu.

Kortej yürüyüşleri ve salonlarda gerçekleştirilen 3 günlük festivalin tamamında görev alan İnegöl Mehter ekibi bu ülkede yaşayan Türk kökenli vatandaşlar ile Roman vatandaşları adeta büyüledi.



Osmanlı marşlarıyla Kostence şehrinin sokaklarını inleten Mehter ekibine büyük ilgi vardı.

Telefonlarına sarılan binlerce vatandaş, Osmanlı marşıyla kortejde yürüyen İnegöl Mehter Derneği ekibini kayda aldı.

Romanya Türk Konsolosu , TİKA başkanı ve bölge Belediye başkanlarının da takip ettiği gösteri başarıyla sonuçlandı.

İnegöl Mehter Derneği Başkanı Mehmet Semiz, çok başarılı bir organizasyon geçirdiklerini söyleyerek kendilerine yakın ilgi duyan Romanya'lılara teşekkür etti.