Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 10 gün önce meydana gelen olayda, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32) ile teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan (51), aynı tabanca kullanarak birbirlerini vurarak hayatlarını kaybettiler. Olayın nedeni henüz net olarak belirlenememiş olup, polis ekipleri soruşturma kapsamında 2 yakın arkadaşın telefonlarını incelemeye aldılar.

18 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde, Belediye teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan, güvenlik görevlisi Kasım Kalın'ın bulunduğu güvenlik kulübesine girmişti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Kasım Kalın, kendi güvenlik hizmeti için verilen tabancayı çıkararak ateş açtı. Bu ateş sonucunda mermi, Tamer Yatan'a isabet etti. Yaralı haldeki Tamer Yatan, Kasım Kalın'ın elinden tabancayı almayı başardı ve o da ateş açtı. Bu ikinci saldırı sonucunda Kasım Kalın da yaralandı. Ancak, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan her iki arkadaş da maalesef kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından soruşturmayı başlattılar. Ancak, cinayetin nedeni henüz belirlenemedi. Bu nedenle, polis ekipleri Kalın ve Yatan'ın cep telefonlarını incelemeye aldılar. İlgili telefonlardan birisinin açıldığı ve diğerinin şifresinin çözülmesi için Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

Önceki günlerde, Kasım Kalın'ın bir miktar altın bozdurduğu ve aracını sattığı bilgisi de ortaya çıktı. Bu durum, cinayetin arkadaşlar arasında para anlaşmazlığından kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Yaşanan bu acı olay sonrasında, Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Kasım Kalın ve Tamer Yatan için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ancak, olayın sebebi henüz aydınlatılamadı ve soruşturma devam etmektedir.