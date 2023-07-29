Dehşet verici bir cinayet meydana geldi. Olay, bir sitede yaşayan G.E. (46) isimli kadının, beraber yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlandı. Akşam saatlerinde meydana gelen bu trajik olay, hızlı bir polis müdahalesiyle sonuçlandı.

Olayın detaylarına göre, G.E. ile ismi henüz belirlenemeyen erkek arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüyerek şiddetlenince, şüpheli adam G.E.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Sitede yaşayan diğer vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, G.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. G.E.'nin cansız bedeni, Yenibosna Adli Tıp Morgu'na cenaze aracıyla kaldırıldı.

İstanbul Küçükçekmece' de işlenen bu korkunç cinayetle ilgili polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Şüpheli, adalete hesap vermek üzere gözaltında tutulacak ve olayın tamamen aydınlatılması için soruşturma titizlikle yürütülecektir.