Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan zincir marketlerde ürün fiyat etiketleri ve son tüketim tarihleriyle ilgili denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve bazı ürünler reyonlardan kaldırıldı. Marketlerde raf ve kasa fiyat denklikleri de kontrol edilirken, güzergah üzerindeki diğer işletmelerde de ruhsat denetimleri gerçekleştirildi.

Ekipler denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.