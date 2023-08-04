Körfez’de düzenlenen çocuk şenliğinde minikler gönüllerince eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı.

Körfez Belediyesi tarafından her gün bir mahallede gerçekleştirilen Çocuk Şenliği etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent’te düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Şişme oyun grupları, balon, yüz boyama, palyaço, geleneksel oyunlar, çeşitli ikramlar ve yarışmalarla çocukların doyasıya eğlendiği etkinliğe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katılarak mutluluklarına ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Söğüt, alandaki velilerle de sohbet etti. Çocuklarla buluşmasında konuşan Başkan Söğüt, "Sizlerin bir gülüşü bize yeter. Siz hep gülün. Yaz boyunca sizler için çocuk şenlikleri, sinema akşamları ve çeşitli aktiviteler düzenledi. Okullar açılana kadar da etkinliklerimiz devam edecek" dedi.