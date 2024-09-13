Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX, Spor Toto, Lastix.com ve Apex Racing katkılarıyla düzenlenen 2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü yarışı, 15 Eylül Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Güçlü otomobillerin kapı kapıya mücadeleleri saat 11:00-13:00 arasındaki antrenman turları ile başlayacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13:30’dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.30’daki ödül töreni ile son bulacak.