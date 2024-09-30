Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 mahallede detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Rutin yapılan temizliğin yanı sıra, ihtiyaç dahilinde halkın sık kullandığı alanlarda detaylı temizlik çalışmaları da gerçekleştiren belediye son olarak Kuzey Mahallesi, Güney Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde detaylı temizlik çalışması yaptı. Ekipler, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kış aylarının gelmesiyle ve yağmurların başlamasıyla birlikte taşkın riskini en aza indirmek için ekipler mazgal ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.