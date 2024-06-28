Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde genel temizlik çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde genel temizlik çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Daha temiz Körfez için çalışmalarına hız kazandıran ekipler, her gün değişik mahallelerde sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor. Körfez ara sokakları da dahil olmak üzere vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda çalışma yürüten ekipler, her gün belirlenen mahallelerde genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ekipleri ilçe genelinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarının yanı sıra dal, ot, moloz kaldırımı gibi bütün genel temizlik işlerine aralıksız devam ediyor. Yol ve kaldırımlar da yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra park ve piknik alanlarında da çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın sık kullandığı alanlarda mıntıka çalışması gerçekleştiriyor.

Körfez’de kent ulaşımının önemli akslarından olan Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yol düzenleme çalışması yapılarak 150 ton sıcak asfalt serildi.