İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Nazmi Özleyen'in, 11 yıl önce çalıştığı firma naylon şirket çıkınca emekliliği iptal edildi. KOAH hastası olan ve geçim sıkıntısı yaşayan Özleyen, "Benim annemin ak sütü gibi helal olan emekli maaşımın bana geri verilmesini rica ediyorum" dedi.

İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan Nazmi Özleyen’in, 11 yıl önce çalıştığı firma naylon şirket çıkınca emekliliği iptal edildi. KOAH hastası olan ve geçim sıkıntısı yaşayan Özleyen, yetkililerden çözüm bekliyor.

ÇALIŞTIĞI FİRMA NAYLON ÇIKTI, EMEKLİLİĞİ YANDI

Menderes ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Nazmi Özleyen, 11 yıl önce kaynak işçisi olarak çalıştığı firmanın sahte çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), naylon şirket olduğu ortaya çıkan iş yeri dolayısıyla Nazmi Özleyen’in prim günlerini iptal etti. 8 yıl boyunca emekli aylığı alan talihsiz adamın bütün geliri, naylon olduğu ortaya çıkan şirkette çalıştığı günlerin iptali sebebiyle bir günde kesildi. Aynı zamanda KOAH hastası olan ve sigorta hakkını da yitirdiği için ilaçlarını almakta zorluk çeken Özleyen, mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

Nazmi Özleyen, emekliliğinin iptal edilmesi nedeniyle zor durumda kaldığını belirterek, yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Özleyen, 11 yıl önce çalıştığı firmanın sahte çıkmasından ötürü bu durumla karşılaştığını ifade etti. Şu sözlerle durumunu açıkladı: "Vergi indirimi sayesinde 3600 gün primle 2013'te emekli oldum. Yüzde 50 sürekli raporum var ve KOAH hastasıyım, hâlâ tedavi görüyorum. 8 yıldır emekli maaşı alıyordum; ancak son maaşımı almaya gittiğimde, maaşımın iptal edildiğini öğrendim. SGK'ya başvurduğumda, 11 yıl önce çalıştığım firmanın sahte olduğunu ve bu yüzden oradaki çalışma günlerimin iptal edildiğini söylediler. Böylece prim günlerim yetersiz kaldı ve emekliliğim sona erdirildi. Emekli maaşımın iptal edilmesiyle mağdur oldum. Evim kira, başka bir gelirim yok. Yetkililerden annemin ak sütü kadar helal olan emekli maaşımın geri verilmesini rica ediyorum."

"İLAÇ MASRAFLARIMI KOMŞULARIM KARŞILIYOR"

KOAH hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Özleyen, ilaçlarını almakta güçlük çektiğini belirtti. "Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca o sahte firmada çalıştım. Firma sahte olduğu için prim günlerim iptal edildi ve emekli olabilmek için gereken 3600 günün altına düştüm. Bu yüzden emekli maaşım kesildi. Şu an çok zor durumdayım, geçimimi sağlayamıyorum. Sağ olsun komşularım bana destek oluyor, ilaçlarımı almama yardım ediyorlar. Emekliliğimin iptali nedeniyle sigortam yok ve ilaçlarımı da artık sigorta üzerinden alamıyorum. Komşularım olmasa ilaçlarımı nasıl temin edeceğimi bilemiyorum. Ayrıca evde kullandığım oksijen cihazı da var. Bu ilaçlar bitince ne yapacağım diye düşünüyorum. Yetkililerden hakkım olan emekli maaşımın bana geri verilmesini talep ediyorum" dedi.