Körfez Belediyesi, 2024 eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullarda boyama ve bakım çalışmaları yapıyor.

Körfez Belediyesi, eğitime verdiği desteği sürdürüyor. Körfezli öğrencilerin daha temiz, daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde okullardan gelen talepler tek tek yerine getiriliyor. Başkan Şener Söğüt’ün talimatları sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler son olarak Tüpraş İlkokulu’nun iç ve dış cephe boyama işlemlerini gerçekleştirdi.