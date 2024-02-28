Körfez Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde zaman içerisinde yıpranan parkları tespit ederek yeniliyor, yenileme çalışmalarının yanı sıra detaylı temizlik işlemlerini de sürdürüyor. Bunun yanı sıra kullanılan yeşil alanlar ve boş arazilerde ise budama ve yabani ot temizliği yapılıyor. Ekipler çalışmalar kapsamında, bozulan ve zarar gören parklarda çevre düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel olarak dikilen bitkilerin ise bakımları titizlikle yürütülüyor.