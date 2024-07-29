Körfez Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çocuk şenliği etkinlikleri devam ediyor.

Şenlik programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin son adresi Sevindikli köyü oldu. Sevindikli Köy Meydanında yapılan etkinliğe çok sayıda çocuk ve velisi katıldı. Şenliğe katılan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Oyun grupları ile güzel vakit geçiren çocuklar, animasyon ekipleri tarafından gerçekleştirilen interaktif oyunlarla da doya doya eğlendi. Halat çekme yarışmasında yaş gruplarına göre yarışma yapılırken, çuval yarışı da büyük ilgi gördü. Etkinlik sonunda da çocuklara balon ve şeker ikramında bulunuldu.

Çocukların yaz tatillerini doyasıya eğlenerek geçirmesini hedefleyen Körfez Belediyesi, Körfez’in her mahallesinde çocuk şenliği etkinliğinin olduğunu söyledi.