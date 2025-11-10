Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede yapımı devam eden spor ve sosyal yaşam projelerini yerinde inceledi. Başkan Söğüt’e teknik ekipler de eşlik ederken, Söğüt yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İnceleme programında, Körfez Spor Kompleksi ve Çamlıtepe Spor Kompleksi projeleri ile Çamlıtepe Kapalı Pazar Alanı’ndaki genişletme çalışmaları yer aldı. Spor ve sosyal yaşamın merkezi olacak projelerin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Başkan Söğüt, yaptığı açıklamada, Körfez’in yaşam kalitesini artırmak için yatırımlara devam ettiklerini vurguladı. Spora ve sağlıklı yaşama daha fazla alan açmak istediklerini belirten Söğüt, şunları söyledi:

"Körfezli hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, spora ve sağlıklı yaşama daha fazla alan açmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu projeler tamamlandığında, hem gençlerimiz hem de ailelerimiz için önemli sosyal yaşam alanları ortaya çıkacak."