Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Takımı sporcusu Musa Gasanov, 28 Eylül Cumartesi günü 15’li Ragbi Milli Takımında yer alarak Moldova’ya karşı forma giyecek.

Daha önce de milli takıma çağrılan Körfezli Musa Gasanov, Körfez Gençlerbirliği SK tarihinde Ragbi A Milli Takım kadrosunda yer alan ilk sporcu olmuştu. Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Musa Gasanov, 28 Eylül Cumartesi günü 15’li milli takımımızla beraber Moldova’ya karşı mücadele edecektir. Sporcumuza ve milli takımımıza başarılar dileriz" denildi.