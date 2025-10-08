Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda kurulumuna başlanan TBM-3 ve TBM-4, Derince Millet Bahçesi yönündeki tüneli kazacak. Makinelerin montajının kasım ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, 6 Eylül’de kazıya başlayan ve Otogar yönüne ilerleyen TBM-1 ve TBM-2’nin çalışmaları ise devam ediyor.

Derince’den Tüpraş yönüne ilerleyecek TBM-5 ve TBM-6’nın montajına da kasım ayında başlanması planlanıyor. Böylece projede toplam 6 TBM aynı anda tünel kazısı yapmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, projenin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. Büyükakın, "Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’ndan Derince yönüne ilerleyecek 3 ve 4 numaralı dev TBM’nin kurulumu başladı. Daha önce İzmit yönünde 2 TBM kazılarına başlamıştı. Şimdi ise Derince hattını açacak yeni dev köstebekler hazırlık aşamasında. Körfezray’ın kalbini oluşturan bu tüneller, Kocaeli’nin ulaşımda yeni çağını açacak" dedi.