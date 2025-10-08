Yaz aylarının konut piyasasında yoğun bir hareketlilik ve yüksek ev taşıma trafiğiyle geçmesinin ardından, Eylül ayı itibarıyla sektörün güncel durumu netleşti. İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin, ilandaki konutlar baz alınarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Eylül 2025’te Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

EN PAHALI ŞEHİRLER

Analiz sonuçlarına göre, Türkiye genelinde kiraların en yüksek olduğu ilk 10 şehir belli oldu. Listenin başında ortalama 33 bin TL ile İstanbul yer aldı. İstanbul’u 30 bin TL ile Muğla, 27 bin TL ile Ankara ve 25 bin TL ile İzmir takip etti. Antalya’da ortalama kira bedeli 24 bin TL olarak ölçülürken, Kocaeli 23 bin TL ile altıncı sırada yer aldı. Diyarbakır’da ortalama kira 22 bin 500 TL seviyesindeyken, Çanakkale’de bu rakam 22 bin TL oldu. Listenin dokuzuncu sırasında 20 bin TL ortalama kira bedeliyle Bursa bulunurken, aynı rakamla Adana da ilk 10 şehir arasına girdi.

EN UCUZ ŞEHİRLER

Öte yandan, Türkiye genelinde kiraların en düşük seviyelerde seyrettiği ilk 15 şehir de açıklandı. Listenin başında, 12 bin TL ortalama kira bedeliyle Muş ve Aksaray yer aldı. Bu şehirleri, 13 bin TL ile Isparta, Burdur, Yozgat ve Şırnak takip etti. Kars ve Bayburt’ta ortalama kiralar 13 bin 500 TL seviyesinde gerçekleşirken, Siirt, Mardin, Hakkâri, Düzce, Kırıkkale ve Osmaniye’de kira bedelleri 14 bin TL civarında oldu. Listenin sonunda ise 14 bin 500 TL ortalama kira ile Kütahya yer aldı.

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-İstanbul Gayrimenkul Değerlemenin mayıs ayı raporunda, ortalama kiralar 20 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece 3 ayda kiralarda %10’luk bir artış gerçekleşmiş gözüküyor.

-Yüksek kiralı şehirler genellikle batıda yer alıyor. Ancak doğu illerinden Diyarbakır, en pahalı ilk 10 şehir arasında bulunuyor.

-En uygun kiraya sahip şehirler ağırlıklı olarak doğuda yer alırken; Aksaray, Isparta, Burdur, Kütahya gibi orta-batı Anadolu şehirleri ve Düzce gibi Marmara Bölgesi’ne yakın iller de “ucuzluk” anlamında çeşitlilik sunuyor.