Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü firar etti.

Kemalpaşa mahallesi Yeşil çayır caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü E.Ö.(23) yönetimindeki 16 ASY 88 plakalı otomobil, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı, motosikletin sürücüsü ise motosikleti bırakıp kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.