Gündemdeki önemli konulardan biri olan Tahıl Koridoru Antlaşması, Rusya'nın onay vermemesi sonucunda durmuştu. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için çabalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme oldukça önemli hale geldi.

Anlaşmanın yeniden imzalanması ve Ukrayna ile devam eden savaşın ele alınacağı bu zirvede, Türkiye'nin arabuluculuğu ile gerçekleştirilen Tahıl Koridoru Antlaşması'nın geleceği belirlenecek. Geçmişte yapılan anlaşma kapsamında Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında bir yıl içinde 33 milyon tona yakın tahılın Ukrayna limanlarından taşınmasına öncülük etmişti.

Birleşmiş Milletler'in antlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha devreye girdi. Erdoğan, anlaşmanın imzalanmasında önemli bir rol oynamış ve diplomatik temaslarını arttırarak Tahıl Koridoru Antlaşması'nın açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüşmede, Tahıl Koridoru Antlaşması'nın yanı sıra Türkiye'nin doğalgaz merkezi kurma projesi ve Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ateşkesi sağlamak için barış girişimleri de ele alınacak.

Tüm dünyanın gözünün bu zirvede olacağı bilinirken, iki liderin görüşmesinden çıkacak sonuçların milyonlarca insanı etkileyeceği düşünülüyor. İki liderin yüz yüze yapacakları görüşme konusunu da ele alması bekleniyor.