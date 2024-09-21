Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Gökçeköy Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, atıl vaziyette bulunan kauçuklara sıçradı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın nedeniyle yükselen siyah duman, şehrin birçok yerinden görüldü ve vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği gibi, kauçukları gelişigüzel bırakan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da merak konusu oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.