Sakarya’nın Karasu ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Yalı Mahallesi’nde yakalanan ve 43 yıl 5 ay hapis cezası olduğu tespit edilen 41 yaşındaki E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.