Dr. Shoemaker, aşıların "ölümcül" etkilerinin olabileceğini öne sürerek, aşılanan kişilerin %5 ila %9'unda kalp hasarı geliştiğini ve bu durumun milyonlarca insanın ölümüne yol açabileceğini iddia etti.

Dr. Shoemaker, Covid-19 aşısı olan bireylerde kalp hasarının yaygın olduğunu ve bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İddialarına göre, her bir milyon kişide 50 bin ila 90 bin kişinin ölüm riski taşıdığını ifade eden Shoemaker, aşı sonrası kalp krizi geçirenlerin yarısının 5 yıl içinde, %75'inin ise 10 yıl içinde hayatını kaybedeceğini öne sürdü.

Shoemaker'ın bu iddiaları, tıp dünyasında büyük tepkilere yol açtı. Uzmanlar, bu açıklamaların bilimsel verilerle desteklenmediğini ve aşı karşıtı bir propaganda unsuru taşıdığını savunuyor.

Tıp camiasından pek çok uzman, Covid-19 aşılarının faydalarının risklerinden çok daha fazla olduğuna dikkat çekerek, Shoemaker'ın iddialarını sert bir dille eleştirdi.

Uzmanlar, aşıların kalp krizi riskini artırdığına dair somut bir bulgu olmadığını vurgularken, Dr. Shoemaker'ın açıklamalarının halkı yanıltabileceğini ve aşı karşıtlığını körükleyebileceğini belirtiyor.

Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, aşılar milyonlarca insanın hayatını kurtardı ve virüsü kontrol altına almakta önemli bir rol oynadı.

Pandeminin başladığı Çin'in Vuhan Eyaleti'ndeki ilk vakalardan bu yana üç yılı aşkın süre geçti. Bu süreçte Covid-19, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne yol açtı.