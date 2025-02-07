Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 8. kişisi olan Bill Gates, yapay zekaya dair dikkat çeken açıklamalara imza attı.

69 yaşındaki teknoloji milyarderi, "Teknolojinin gençlerin hayatlarını tamamen ele geçirdiği konusunda endişeleriniz var mı?" sorusunu yanıtladı.

Her şeyin aşırıya kaçabileceğini söyleyen Gates, kitap kurdu çocukların bir zamanlar kütüphanelerde çok uzun süre kaldıklarına dikkat çekti.

Devamında yapay zekaya ilişkin düşüncelerini sarf eden Gates, teknolojiyi "biraz korkutucu" değerlendirdi.

Sosyal ağ çağında yalnızca en küçük kızının reşit olduğunu ve 15 yaşına kadar akıllı telefon kullanmasına izin vermediğini bildirdi.

İnsanların bunu her zaman tuhaf bulduklarını kaydeden Gates, "Bu adam, kızının aşırı tüketici olmasını engellemeye çalışıyordu." dedi.

Bir öğrencinin yapay zekanın nereye gittiğine yönelik sorusuna Gates, yapay zekanın "özgür zekasının" yakında tıp, öğretim ve daha fazlasındaki kıtlıkları azaltacağını öngördüğünü kaydetti.

Ancak, ilerleme hızı göz önüne alındığında, teknolojinin "biraz korkutucu" olduğunu onayladı.

Öte yandan teknolojinin mevcut durumuyla ilgili endişelere de değinen Gates, şu sözleri sarf etti:

Microsoft Word gibi şeyler yaptığımızda, hiç kimse 'Aman Tanrım! İnsanlar bunu kaçırılma ihbarları veya yanlış belgeler yazmak için kullanacak' demedi. Bunun, genel olarak çok iyi bir şey olacak bir üretkenlik aracı olduğunu anladılar.

"Bazı öğretmenler beni okulda öne geçirmek istiyordu; bazıları beni geride bırakmak istiyordu." diyen Gates, bugünkü süreçte büyüseydi büyük ihtimalle otizm spektrumu teşhisi alacağını belirtti.

The Harvard Gazette'de yer alan bilgilere göre, 69 yaşındaki teknoloji milyarderi, ebeveynlerinin başarısındaki etkisine değinerek, başarı odaklı annesi Mary ile ilişkisine dikkat çekti.

"Harvard'da, şimdi kulağa ne kadar açık gelse de, doğuştan gelen yeteneğime rağmen benden daha iyi insanlar olduğunu fark ettim." diyen Gates, lise arkadaşı, merhum Microsoft kurucu ortağı Paul Allen ile birlikte bir şirket kurma hedeflerini her zaman koruduklarını aktardı.

Gates devamında, "O donanım yapmak istiyordu; ben yazılım yapmak istiyordum." dedi.

Gates, ilerleyen süreçte Harvard'dan ayrılıp Microsoft'u kuracaktı ve beş yıl sonra şirket ilk PC'si için işletim sistemini yazmak üzere IBM ile bir sözleşme imzalayacaktı.

Ayrıca şirket Word, Excel ve PowerPoint gibi popüler uygulamalar geliştirmeye devam edecekti.