Yasal izinleri, sigortası ve düzenli denetimleri bulunmayan firmalar tarafından gerçekleştirilen korsan taşımacılık faaliyetlerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiği bildirildi. Yanlış bilgilendirmelerle yapılan, aktarmalı ve uzun süren yolculuklar nedeniyle çok sayıda vatandaşın mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, korsan taşımacılık yapan firmalara yönelik cezai işlemleri aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, denetimlerin kent genelinde devam ettiği ifade edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise yasal, güvenli ve şeffaf taşımacılığın önemine vurgu yaptı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ bünyesinde hizmet veren BBBUS ile yolcuların can ve mal güvenliğinin öncelikli olarak korunduğu belirtilirken, kamu düzeninin sağlanmasının temel bir sorumluluk olarak görüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, korsan taşımacılığın oluşturduğu risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ederken, bu tür faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.