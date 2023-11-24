Baykar’ın İHA üretimi yapılan fabrikasında, hard disk çaldığı söylenen stajyer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Söz konusu olan stajyerin hard diskleri ne yapacağını ve ailesini araştırdı ama herhangi bir terör bağlantısı olmadığına ulaşılmadı. Şüpheli çaldığı hard diskleri satacağını belirtti.

Baykar fabrikasında 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başlayan Ahmet Anıl Ç., fabrikadan çıkacağı esnada yapılan kontrollerde, üzerinde şirkete ait 4 adet hard disk bulundu. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi göz altına aldılar.

Hard diskleri satmak için çaldığını söyledi

Aynı şahıs 2017 sesinde bir kafeden dizüstü bilgisayar çalmış, çaldığı hard diskleri de saymak için çaldığını itiraf etti. Üstelik hard disklerin içinde herhangi bir bilgi olup olmadığından da haberinin olmadığını söylediği gelen haberler doğrultusunda öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

Olay yerine gelen ekipler tarafından göz altına alınan Ahmet Anıl Ç., emniyetteki sorgusu bittikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ahmet Anıl Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.