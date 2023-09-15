1990 yılının 12 Nisan tarihi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3624 sayılı kanunla KOSGEB yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. KOSGEB’in kuruluş amacı ülke genelindeki küçük ve orta ölçekli tüm işletmelerin ekonomi çerçevesi kapsamında tüm etkinliklerini arttırmak ve maddi açıdan imkanlar sunularak piyasa içerisindeki rekabet güçlerini arttırmak olarak belirtilmektedir. Ayrıca sanayi içindeki entegrasyonu ekonomik ilerlemelere ve gelişmelere uyum gösterecek şekilde geliştirme hedefini taşımaktadır. Özetle, ülke içinde iş kuracak olan kişiler ya da iş potansiyelini büyütmek isteyen kişiler için uygulanan bir destek paketi demek mümkün olmaktadır.

KOSGEB Hibe Kredilerinden Nasıl Yararlanılır

KOSGEB’in vermekte olduğu hibe kredisinden yararlanabilmek için pek çok kişi tarafından KOSGEB hibe kredisi nasıl alınır konu başlığı sıklıkla araştırılıyor. Bu aşamada ilk olarak İşkur’a müracaat edilmesi ve kayıt yaptırılması gerekmektedir.

İş’kur Burs Kayıtları Nasıl Yapılır

Bu kayıt dahilinde İşkur belli dönem aralıklarında bölgedeki kursiyer sayısına bağlı girişimcilik kursları düzenlemekte ve açmaktadır. Bu kursların açılmasıyla İşkur kayıt yaptırmış olan o bölge içerisindeki kişilere kurs açıldığına dair bilgi aktarımı yapmakta olup, daha sonrasında da bu kişileri mülakatlara çağırmaktadır. Mülakat sınavlarından başarılı olarak geçen kişilere kurs süresince iş planı hazırlama teknikleri konusunda ve genel prosedürler ile ilgili detaylı bir eğitim verilmektedir.

İş Planı ile Destekten Nasıl Yararlanılır

Kursun bitimi sonrasında tüm kursiyerlere bir sertifika verilmektedir. Verilen bu sertifika ve hazırlanan iş planıyla kişilerin KOSGEB’e müracaat etmesi gerekmektedir. Hazırlanan iş planının KOSGEB tarafından bir incelemeye tabi tutulması ile inceleme sonrasında kabul görülmesiyle KOSGEB tarafından planda belirtilmiş olan işin kurulabilmesi için gerekli olan işlemler başlatılmaktadır.

İş planının kabul edilmemesi durumunda iş planı içerisinde yapılması gereken düzenlemeler ve değişiklikler kişilere aktarılmaktadır. Bu belirtilen düzenlemelerin yapılmasıyla tekrar başvuru yapılabilmektedir. İş planının KOSGEB tarafından kabul edilmesine kadar bu düzenlemeler ve değişiklikler sürdürülebilmektedir.

Planın kabul görülmesiyle işyerinin açılması mümkündür. İş yerinin açılması sonrasında da dikkat edilmesi gereken noktalar arasında tüm harcamalara ait makbuzların ve dekontların saklanması yer almaktadır. İş planı gereğince açılacak olan yerin tutulması, esnaf ve sanaatkar odası, ruhsat, bağkur, sigorta ve vergi kayıtları işlemleri başlatılmaktadır. Bu kayıt işlemlerinin maliyetleri ortalama 1000 TL – 3000 TL aralığında değişmektedir. Daha sonrasında proje kapsamında iş yerinde kullanılacak ekipmanların satın alma işlemleri başlamaktadır.