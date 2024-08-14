Koton Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Yılmaz Yılmaz, Gülden Yılmaz

Kuruluş Tarihi: 1988

Şehir: İstanbul

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Yılmaz Yılmaz

Alan: Perakende

Ürün: Giyim

Resmi Sitesi: www.koton.com

Koton Hakkında Bilgi

Koton giyim firması, 1988 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Kurucuları Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz’dır. Koton giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Firmada ki en önemli kişi Yılmaz Yılmaz’dır. Perakende satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Koton’un resmi sitesine www.koton.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Koton, 434 mağazasıyla 28 ülkede bulunan ve yaklaşık 8.500’den fazla, 275’i Türkiye’de, 159’u Yurt Dışında olmak üzere çalışana sahip ünlü bir giyim markasıdır. Yılmaz çiftinin asıl meslekleri subay ve öğretmenliktir. Ufak bir dükkan ile ihraç fazlası ürünleri satmak amacıyla ticarete atılmışlardır. Yılmaz çiftinin dükkanları büyük ilgi gördüğü için mesleklerinden tamamen ayrılıp tekstil ve mağazacılık işine girmişlerdir. Koton, 1995 yılında kendi üretimini yapmaya başlamış, ve 1996 yılında Almanya’nın Münih şehrinde ilk Yurt Dışı mağazasını açmışlardır.

2015 yılı Aralık ayı itibariyle 434 mağazası bulunan Koton’un mağazalarının 159’u yurt dışında, Rusya, Almanya başta olmak üzere 28 ülkede bulunmaktadır. Bu yıl ki hedefi ise 30’u Yurt İçi, 61’i Yurt Dışı’nda olmak üzere toplam 91 mağaza daha açarak 525 mağazayla ve 12.500 çalışanıyla sektörün global oyuncuları arasındaki yerini korumaktır.

2016 Yılı’nda açmayı planladığı Paris’in en ihtişamlı caddesi olan Boulevard Saint Germain’de 1800 metrekarelik bir mağaza açarak global bir marka olduğunu moda dünyasında herkese duyurmuş olacaktır. Yaratıcı ve yenilikçi, müşteri ve teknoloji odaklı olan Koton mağazası, sezon trendlerini özgün tasarımlarla buluşturarak ucuz fiyatlar ve uygun lokasyonlarda satışa sunma politikasını yürütmektedir. Birçok kişinin beğenisini kazanan Koton, giyim mağazalarından en kaliteli ve en bilindikleri arasında yerini korumaktadır.

Koton Hangi Ülkenin

Koton, Türkiye’nindir.

Koton Ödülleri

Mapic Cannes 2008 Perakende Başarı Öyküsü Ödülü

Ernst & Young Yılın Girişimcisi Türkiye/Monte Carlo 2009

World Retail Congress Spain 2009

Ekonomist Türkiye 2009 Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü

Ayd – En Çok Beğenilen Ve Tercih Edilen Kadın Markası Ödülü 2012

Ayd – En Çok Beğenilen Ve Tercih Edilen Kadın Markası Ödülü 2013

BrandSpark – Türk Alışverişcilerinin En Çok Güvendiği Kadın Markası Ödülü 2015

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