Koton Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Türkiye
Kurucusu: Yılmaz Yılmaz, Gülden Yılmaz
Kuruluş Tarihi: 1988
Şehir: İstanbul
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Yılmaz Yılmaz
Alan: Perakende
Ürün: Giyim
Resmi Sitesi: www.koton.com
Koton Hakkında Bilgi
Koton giyim firması, 1988 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Kurucuları Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz’dır. Koton giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Firmada ki en önemli kişi Yılmaz Yılmaz’dır. Perakende satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Koton’un resmi sitesine www.koton.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Koton, 434 mağazasıyla 28 ülkede bulunan ve yaklaşık 8.500’den fazla, 275’i Türkiye’de, 159’u Yurt Dışında olmak üzere çalışana sahip ünlü bir giyim markasıdır. Yılmaz çiftinin asıl meslekleri subay ve öğretmenliktir. Ufak bir dükkan ile ihraç fazlası ürünleri satmak amacıyla ticarete atılmışlardır. Yılmaz çiftinin dükkanları büyük ilgi gördüğü için mesleklerinden tamamen ayrılıp tekstil ve mağazacılık işine girmişlerdir. Koton, 1995 yılında kendi üretimini yapmaya başlamış, ve 1996 yılında Almanya’nın Münih şehrinde ilk Yurt Dışı mağazasını açmışlardır.
2015 yılı Aralık ayı itibariyle 434 mağazası bulunan Koton’un mağazalarının 159’u yurt dışında, Rusya, Almanya başta olmak üzere 28 ülkede bulunmaktadır. Bu yıl ki hedefi ise 30’u Yurt İçi, 61’i Yurt Dışı’nda olmak üzere toplam 91 mağaza daha açarak 525 mağazayla ve 12.500 çalışanıyla sektörün global oyuncuları arasındaki yerini korumaktır.
2016 Yılı’nda açmayı planladığı Paris’in en ihtişamlı caddesi olan Boulevard Saint Germain’de 1800 metrekarelik bir mağaza açarak global bir marka olduğunu moda dünyasında herkese duyurmuş olacaktır. Yaratıcı ve yenilikçi, müşteri ve teknoloji odaklı olan Koton mağazası, sezon trendlerini özgün tasarımlarla buluşturarak ucuz fiyatlar ve uygun lokasyonlarda satışa sunma politikasını yürütmektedir. Birçok kişinin beğenisini kazanan Koton, giyim mağazalarından en kaliteli ve en bilindikleri arasında yerini korumaktadır.
Koton Hangi Ülkenin
Koton, Türkiye’nindir.
Koton Ödülleri
- Mapic Cannes 2008 Perakende Başarı Öyküsü Ödülü
- Ernst & Young Yılın Girişimcisi Türkiye/Monte Carlo 2009
- World Retail Congress Spain 2009
- Ekonomist Türkiye 2009 Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü
- Ayd – En Çok Beğenilen Ve Tercih Edilen Kadın Markası Ödülü 2012
- Ayd – En Çok Beğenilen Ve Tercih Edilen Kadın Markası Ödülü 2013
- BrandSpark – Türk Alışverişcilerinin En Çok Güvendiği Kadın Markası Ödülü 2015
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