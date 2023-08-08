Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Elmasbahçeler Mahallesi sakinleri, rahatsız edici koku sorununa son veren bir müdahale ile derin bir nefes aldı. Osmangazi Belediyesi ekipleri, çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle şikayetlerin ardından harekete geçti. Mahalledeki müstakil bir evde yalnız yaşayan Gülizar B., sokaktan topladığı eşyaları biriktirerek odaları adeta bir çöplüğe çevirdi. Bu durum hem dayanılmaz bir kokunun yayılmasına hem de mahalleyi sineklerin istilasına uğratmaya başladı.

Mahalle sakinleri, çöp evden yayılan rahatsız edici koku ve artan sinek sorunundan şikayetçi oldu. Dilekçelerle desteklenen bu şikayetler üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri harekete geçti. Mahkeme kararıyla desteklenen bu müdahale sayesinde çöp dolu ev nihayet temizlendi. Evin içinden çıkan atıklar, 2 kamyon dolusu eşya olarak açığa çıktı. Uzun saatler süren yoğun çalışma sonucunda ev, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince özel ilaçlarla dezenfekte edilerek, mahalle sakinlerini rahatsız eden kötü koku ve sinek istilasıyla mücadele edildi.

Mahalle sakinleri, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, "Uzun süredir burada dayanılmaz bir kokuyla başa çıkmaya çalışıyorduk. Özellikle hava sıcaklıkları arttıkça durum daha da kötüye gidiyordu ve etrafı sinekler sarmıştı. Ancak dilekçelerimizle belediye yetkililerine başvurduk. Osmangazi Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti ve evi temizledi. Şimdi artık bu rahatsız edici kokudan kurtulduk" şeklinde ifadelerde bulundu. Gerçekleştirilen bu müdahalenin mahalledeki yaşam kalitesini artırdığı ve çevresel sorunlara karşı etkin bir çözüm sunduğu belirtildi.