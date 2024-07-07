Bursa’nın Yenişehir İlçesine bağlı kırsal mahallelerinde yaşanan ulaşım sorunu tarihe karışıyor.

Yenişehir’e bağlı 61 kırsal mahallenin bazılarında yaşanan ulaşım sorunu, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in girişimiyle belirlenen gün ve saatlerde halkın isteği noktalardan geçerek ortadan kalkacak. Ulaşım sıkıntısının olduğu köylerde incelemelerde bulunan ve vatandaşlar ile bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "124 kilometre karelik bir alana sahip ilçemizdeki bütün her yer halkımız ve bizler için son derece kıymetlidir. Kırsal mahallelere toplu ulaşım getirebilmek için bir çalışma içine girdik. Daha önce büyükşehir meclisinde toplu ulaşım getirmek için önergeler vermiştik. Sonrasında 42 mahalle için çalışmalar başlatılmıştı. Şimdi bunu arttırmak için çalışma içine girdik. Halkımız bu sorunun çözümü için bizlere gelmişti” diye konuştu.

Başkan Ercan Özel, “Yeni hizmete açılan Subaşı TOKİ konutlarının olduğu bölgede 800’e yakın vatandaşımız yaşayacak. Bu bölgeye de sağlıklı bir şekilde ulaşımın sağlanması için sorunu çözüyoruz. İlçe merkezinden Subaşı TOKİ bölgesine saat başı dolmuş kaldıracağız. Yine uluslararası havalimanımızda çalışan işçilerimiz için bir dolmuş kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Artık ulaşımda sorun tarih olacak” dedi.

Ayaz köyü muhtarı Mehmet Emin Ay, “Belediye başkanımıza bu sorunu çözümü için göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten büyük bir sorundu. Minibüslerin yolda yolcu bırakması ile yaşlılarımız bayanlarımız sıkıntı yaşıyordu. Başkanımız bu ay içinde bu sorununda artık çözüleceğini bizlere iletti” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ve köylüler sorunun çözümü noktasında kendilerine yardımcı olan Belediye başkanı Ercan Özel’e teşekkür etti.