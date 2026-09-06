Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde hareketlilik yaşandı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri de adayların sınav yerlerine sorunsuz ulaşabilmesi amacıyla okul çevrelerinde görev aldı.

Sınav öncesinde bazı adayların kimliklerini veya sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmadığı, bazı adayların ise yanlış okula gittiği belirlendi. Ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan adayların da yardımına motorize zabıta ekipleri yetişti.

12 adayın sınava ulaşması sağlandı

İlçe genelinde görev yapan ekipler, toplam 12 adayın yaşadığı farklı sorunlara müdahale etti. Kimlik veya sınav giriş belgesini evinde bırakan bazı adaylar ekipler tarafından evlerine götürülerek belgelerini almaları sağlandı. Yanlış sınav merkezine giden veya ulaşım problemi yaşayan adaylar ise motorize zabıta ekipleri tarafından doğru sınav yerlerine ulaştırıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği hızlı müdahaleler sayesinde adayların sınav salonlarına zamanında giriş yapmaları sağlandı.

Başkan Bahadır'dan adaylara başarı mesajı

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, KPSS'ye giren adaylara başarı dileyerek, 'Uzun süredir emek vererek bu sınava hazırlanan adaylarımızın son anda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydı. Motorize zabıta ekiplerimiz zamanla yarışan adaylarımızın yardımına koşarak onları sınav merkezlerine ulaştırdı. Sınava giren tüm kardeşlerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin, sınav süresi boyunca okul çevrelerindeki görevlerini sürdürerek adayların güvenli ve sorunsuz şekilde sınava katılabilmeleri için gerekli önlemleri aldığı belirtildi.