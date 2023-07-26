KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden görülebilecek.

KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç adresinden görüntülenecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

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YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.