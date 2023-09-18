Ülkemizde herkes kredi kartını kullanmakta ve işlemlerini nakitten çok kredi kartı ile yapmaktadırlar. Kredi kartlarının bazı durumlarda bloke olmasının bir kaç nedeni vardır. Bloke olmasının nedenlerini araştırdıktan sonra Kredi Kartı Bloke Kaldırma için gerekli işlemlerin yapılması gereklidir. Peki, kredi kartı neden bloke olur?

Kredi kartlarının harcamalarından sonra her ay hesap özetinde kesilen borç miktarlarının ödeme günü geçmeden ödenmesi gereklidir. Yeni çıkan kanunlar gereğince, 3 ay üst üste minimum ödeme gerçekleştirenler kredi kartları nakit çekime kapanmaktadır. Bunun dışında kredi kartınıza 90 gün boyunca hiç ödeme yapmaz iseniz kredi kartınızı banka tarafından kapatılır yani bloke koyulur. Kredi Kartı Bloke Kaldırmak için dönem borcunuz tamamını ödemeniz gereklidir. borcunuzu ödedikten sonra kredi kartınız banka tarafından 24 saat içersinde kullanıma açılacaktır. Kartlarınızın bloke olmasının bir diğer nedeni ise son kullanım tarihlerinin geçmesinden ötürüdür. Her kredi kartının üzerinde son kullanma tarihi yer almaktadır. bu belirtilen tarihe kadar kartınız kullanıma açık olacaktır. Eğer belirtilen tarih geçmiş ise ve siz bankadan yeni kartınızı almamışsanız mevut kartınızı kullanmaya çalıştığınızda işlem yapamazsınız. Bankalar son kullanma tarihinin bitmesine yakın olan kredi kartlarını yenisi ile değiştirmektedirler. Adresinize yeni kart göndermekte yahut şubeden teslim almanız adına sizi aramaktadırlar.

Kredi Kartı Bloke Kaldırma konusu birçok nedene dayalı olsa da genelde bloke olma nedeninin en başında kartın borcu gelmektedir. Kartınıza borcunuz yok ise ve son kullanma tarihi de dolmamışsa ve kartınız kullanılmıyorsa mutlaka ilgili bankanın müşteri hizmetlerini aramalısınız. Size en doğru bilgiyi müşteri hizmetleri verecektir. İlgili bankanın telefon bankacılığı numarasını çevirerek ve bilgileriniz girerek sorunun ana kaynağını öğrenebilirsiniz. Bankalar bu konularda müşterilerine sürekli bilgi vermektedirler. Kredi kartlarında bloke konma olayı borçlanma ve gecikmiş ödemelerden ötürü olmaktadır. Bunu halletmek kartınızın dönem borcunu ödemekten geçmektedir. Neden kartım bloke oldu diye düşünüyorsanız. Kartınızın borç durumuna göz atmanız ve ödemelerinizin gecikip gecikmediğine göz atabilirsiniz. Borcunuzu ödediğinizde kredi kartınızın hemen açılacağını söyleyebiliriz. Bankalar bu konularda çok hassas davranmakta ve otomatik olarak 90 gün ödeme yapılmamış kartlara bloke koymaktadırlar.