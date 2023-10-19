Son dönemde Türkiye'de kredi kartlarına ilişkin yaşanan gelişmeler, hem bireylerin alışveriş alışkanlıklarını hem de işletme sahiplerini derinden etkiliyor. Özellikle bankaların kredi kartı komisyon ücretlerini artırması ve diğer finansal değişiklikler, ekonomik dengeleri etkilemekte ve kamuoyunda geniş bir tartışma konusu haline gelmektedir.

Kredi kartı komisyon ücretlerinin yükseltilmesi, işletmeler için büyük bir mali yük getiriyor. Bankalar, işletmelere yüksek oranlarda komisyon ücretleri uyguluyor, bu da işletme sahiplerinin kârlılığını azaltıyor. Geçtiğimiz haftalarda bankaların işletmelere uyguladığı komisyon ücretleri yüzde 3,5'e yükseldi. İşletmeler, bu artışın ardından ürün, mal ve hizmet bedellerinde zam yapma gerekliliği hissetti.

Kredi kartı komisyon ücretlerindeki bu artış, vatandaşların kredi kartı kullanım alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı. Bazı işletmeler, bu ücretleri karşılayabilmek ve kârlılıklarını koruyabilmek için kredi kartı ile ödeme seçeneğini kaldırdı. Bu da tüketicilerin alternatif ödeme yöntemlerine yönelmelerine neden oldu.

Ayrıca, Tüketici Kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesi, finansal yükleri artırdı. Bu tür değişiklikler, işletme sahiplerini zorlu bir ekonomik ortamda daha fazla çaba harcamaya zorluyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından, bazı işletme sahipleri ve tüketiciler farklı ödeme yöntemlerine yöneldi. Özellikle havale ve EFT gibi banka aracılığıyla gerçekleştirilen ödemeler daha popüler hale geldi. Çünkü bu yöntemlerle bankaların komisyon alması daha zor hale geldi. Ancak uzmanlar, bu yöntemin kayıt dışı ekonomiye yol açabileceğine ve vergilendirmenin gerekliliğine dikkat çekiyorlar.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikaları da kredi kartı faizlerini etkilemekte. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın parasal sıkılaşma politikası izlemesi, faiz oranlarının yükseltilmesine neden olabilir. Bu da kredi kartı faizlerinin artmasına yol açacak. Böyle bir senaryo gerçekleşirse, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren kredi kartı faiz oranlarının yükselmesi bekleniyor.

Bu önlemlerin alınmasının enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla olduğu belirtiliyor. Ancak uzun vadede, kredi kartı kullanımının azalabileceği ve ekonomik etkilerin devam edebileceği öngörülüyor. Bu gelişmeler, finansal piyasalar ve tüketiciler üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam edecek gibi görünüyor.