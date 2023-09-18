Bu yazımızda sizlere, kredi kartı başvuru sürecinden kullanım ayrıntılarına kadar geçmiş olan süreçte kredi kartı kullanımında gerekli olan konuları sıralayacağız.

İlk olarak gerçekten kafanızda bir kredi kartına ihtiyacınız olup olmadığını sorgulayın. Bu soruya içtenlikte ve doğru olan cevabı vermelisiniz. Ödemede sıkıntı yaşayacağınız borçların altına girmenizde, kredi notunuz negatif duruma düşebilir ve ilerideki kredi kartı ve kredi başvurularınızı olumsuz etkileyecektir. Eğer yeni bir kredi kartına daha ihtiyaç olduğunu düşündüyseniz, en yakın banka şubesinden ya da İnternet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınızı şubeden ya da internet üzerinden yaparken imzalayacağınız sözleşmeyi dikkatli bir şekilde, ayrıntıları ile okumanızı öneririz. Anlamını bilmediğiniz kelime veya cümleleri, banka temsilcilerine sorarak mutlaka bilgi edinin. Bankalar büyük çoğunlukla kredi kartı başvuru sonuçlarının sorgulanması konusunda internetin tercih edilmesine izin vermemektedir. Bunun yerine başvurunuzun durumunu telefon ile müşteri hizmetlerinden veya telefonla sesli yanıt sistemi ile öğrenin.

Kredi kartı başvurunuz onay almış ise, başvuru formunda belirtmiş olduğunuz adrese kartınız gönderilecektir. Eğer internet üzerinden ya da telefonla başvuru yaptıysanız, kurye ile beraber kredi kartınızın yanında sözleşmede gelecektir. Sözleşmeyi imzalayarak tüm maddeleri detaylı olarak okuduktan sonra kredi kartınızı teslim alın. Kredi kartınızı teslim almanızın ardından ilk olarak bankanızın telefon bankacılığı hattını arayıp bir şifre oluşturmalısınız. Sesli yanıt sistemi ile veya müşteri temsilcisiyle bir kredi kartı şifresi oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu şifreyi, kendi güvenliğiniz açısından ezberlemeye çalışın ve herhangi bir yere not almayın, birisiyle paylaşmayın.

Şifrenizi de oluşturmanızın ardından kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Kredi kartınızı alışverişlerinizde pos cihazları üzerinden kullanabilir ve nakit paraya ihtiyaç duymadan, belirlenmiş limit kadar harcama yapabilirsiniz. Pos cihazına şifre ile onay verdikten sonra kredi kartınızın limiti, harcadığınız miktar kadar düşer ve alışverişinizi tamamlamış olursunuz.

Kredi kartını kullanmanın diğer yollarından biri ise, yanında nakit para taşımayı sevenler için şubelerden ya da ATM ler üzerinden nakit avans çekmektir. Ancak nakit para çektiğiniz takdirde günlük faiz işleneceğini unutmayın. Kredi kartında hangi durumlarda faiz alındığını buradan öğrenebilirsiniz. Kredi kartı borcunuz normalde aylık dönemlerde ödemeniz gerekir. Borcunuzu ödemek amaçlı ilgili bankanız, size başvuru sırasında belirttiği hesap kesim tarihi geldiğinde adresinize kredi kartı ekstresini gönderir. Bu ekstrenin içinde harcama detaylarınız, dönem borcunuz, asgari ödeme tutarı ve son ödeme tarihi hakkında detaylı bilgiler bulunur.

Son ödeme tarihine kadar eğer tüm dönem borcunuzu öderseniz ek olarak bir faiz ödemek zorunda kalmazsınız. Ancak toplam borcunuzdan asgari tutar kadar ödeme yaptığınız takdirde, kalan borcunuza ciddi bir miktar faiz işler. Şunu unutmamalısınız ki, kredi kartınızın asgari ödeme tutarını ödemek yasal bir zorunluluktur. Bu tutarı eğer ödeyemezseniz gecikme durumu yaşanır ve tekrarlanması halinde diğer bankalardan kredi ya da kredi kartı alma durumunuz zora girebilir. Eğer kredi kartı ekstreniz elinize ulaşmamız ise bankanızın müşteri hizmetlerini arayabilir ve kredi borcunuzun miktarını öğrenebilirsiniz. Borcunuzu düzenli ve tam olarak yatırmak, sizi hem faizden kurtarır, hem de kredi notunuza olum etkide bulunur. Borç tutarınızın ne kadar olduğu öğrenmenizin ardından kredi kartı borcunuzu İnternet üzerinden, şubelerden ya da ATM üzerinden ödeme imkanına sahipsiniz. Son bir özet geçecek olursak, kredi kartı borcunuzun tamamını her dönem, zamanında ödemeniz durumunda faiz derdinden kurtulursunuz. Hatta alışverişlerinizde toplamış olduğunuz puanlar ile para bile kazanabilirsiniz. Eğer borcunuzun tamamını ödeyemiyorsanız, asgari ödeyin. Ancak size önerimiz her ne kadar para ödeme durumunuz varsa, o kadarını yatırmalısınız. Böylece faiz işlenen tutar da o kadar az olacaktır.