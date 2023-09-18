Kredi kartı ödemenizi 1 gün bile olsa geciktirmemeniz aslında en ideali olmakla birlikte, şayet mücbir yani elinizde olmayan sebeplerden dolayı kredi kartı ödemesi 1 gün geç yapılırsa ne olacağını size detaylarıyla anlatmaya çalıştığımız yazımızın ayrıntılarına giriş yaparken, ne olur sorusunun cevabının, ödemenin ne kadar, kaç gün geciktirildiğine ve ne sıklıkla geciktirildiğine bağlı olarak büyük oranda farklılıklar gösterdiğini belirtmek istiyoruz.

Kredi kartı ödemelerini ve tüm diğer kart ve kredi ödemelerini ve hatta özel-devlet şirketlerine olan fatura borçlarını, vergi borçlarını v.s. genelde düzenli hatta çoğu kez zamanı bile gelmeden ödeyen bir kişiyseniz, bir defalığına ya da ara sıra olmak kaydıyla kredi kartı ödemesi 1 gün gecikirse hiç bir sorun olmaz. Hatta bir gün değil, 2 gün gecikirse ya da 1 hafta gecikirse bile, ödemeyi süreki olarak geciktirmiyor olmanız durumunda, ciddi şekilde etkilenmezseniz. Ancak kredi kartı ekstre ödemelerinizi, en azından asgari ödemesi dahi olsa, hemen her ay zamanından daha geç gerçekleştiriyorsanız, gecikme sadece 1 güncük dahi olsa, kredi notunuz kötü yönde etkilenecektir bu da kredi kartınızın otomatik limit arttırımının gerçekleştirilmeyeceği sonucunu doğurduğu gibi, muhtelem bir ihtiyaç kredisi, konut kredisi ya da taşıt kredisi ya da bir başka tüketici kredisi kullanmak istediğinizde karşınıza kötü kredi skoru bahanesiyle çıkacak ve işinizi aksatacaktır.

Kredi kartı ödemesini 1 gün dahi geciktirmeyen hatta çoğunlukla son ödeme tarihinden önce yapanlar, kredi skorları açısından diğerlerinin ciddi farkla önüne geçerler. Önceden ödemek özellikle notunuzu yükselten bir kriterdir. Bir kaç gün önceden ödeme yapan müşteri, bankaların en sevdiği müşteridir çünkü kredi kartı borcunuzda herhangi bir yapılandırmaya gitmeksizin zamanından erken ödeme yapmanız, nasıl ki geç ödeme yaptığınızda bankayı zarara sokacaksa, bu da kara geçirecektir.

Sizin düşük meblağalardaki kredi kartı borcunuzun bir gün geç ödenmesi, sanki banka için önemsiz bir miktar para gibi gelebilir ancak bankaların, özellikle de Türkiye’deki büyük bankaların, on milyonlarca kişi ile çalıştıkları ve bu kişilerin bir çoğuna kredi kartı temin ettikleri göz önünde bulundurulursa, sizin borcunuzu geç ödemeniz yalnız başına bir şey ifade etmese de, tüm müşterilerin ödemesi gereken miktar bir araya geldiğinde, muhtemel bir gecikme durumunda, bankanın günlük zararı çok ciddi boyutlarda olacağı için, bunu sizin kredi notunuza direkt olarak yansıtmaktan çekinmeyecektir.

Kredi ve kredi kartı ödeme günlerinizi titizlikle takip etmeniz ve mümkün olduğu sürece, çok önemli bir sebep yoksa, ödemenizi tek bir gün dahi geciktirmemeniz yapılacak en doğru davranıştır.

Kredi kartı Ödeme Günüm Haftasonuna Geliyorsa en Yapmalıyım?

Kredi kartı değil de, kredi ödemeniz haftasonuna geliyor ve krediyi kullandığınız bankada bir hesabınız yoksa ki çoğnulukla olur, haftasonuna denk gelen ödeme tarihleri, ilk iş gününe dek faizsiz ya da skorunuzu etkilemeksizin aktarılır ancak kredi kartı sahibi olmuş olmak için, kartın ait olduğu bankada mutlaka bir hesabınız olmuş olacağından, haftasonuna denk gelen ödeme tarihlerinde ödeme yapmamak ve kredi kartı borcunuzu bir gün bile geciktirmek için bir bahaneniz olamaz. Borcunuzu otomatik ödeme ile ya da 7/24 hem de ücretsiz yapılabilen havale yöntemi ile ödeyebilirsiniz.