Kredi kartları tüketicilere taksitli alışveriş imkanı sunan bankacılık ürünlerinden bir tanesidir. Bu kredi kartlarının kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlaması noktasında son derece avantajlı fırsatlar yaratması ile günümüzde pek çok kişinin birden çok kredi kartı kullandığını görebilmekteyiz. Ancak kredi kartlarının kullanımı aşamasında dikkat edilmesi gereken püf noktalara özen gösterilmediği takdirde bu avantajlar dezavantaj olarak kullanıcıların karşısına çıkabilmektedir.

Tüketicilerin aylık kullanım sonrasında gelen ekstre borçlarının tümünün ya da en azından asgarisinin ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan harcamalar karşısında kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde tüketicilerin sorunlar yaşaması kaçınılmaz olmaktadır.

Özellikle kredi kartı borçlarının yasal işlemlerden sonra dahi ödenmemesi halinde Merkez Bankası tarafından kayıt altına alınmakta olan Kara Liste olarak ifade edilen listeye eklenme gibi olumsuz durumlar ile karşılaşmak mümkündür. Kara listeye giren kimselerin ileriki dönemlerde finansal faaliyetlerinde ve bankalar ile çalışmalarında aksamalar ve olumsuzluklar gibi pek çok sorunla karşılaşması da kaçınılmaz olmaktadır.

Merkez Bankası tarafından tutulmakta olan bu kara listenin dışında ayrıca Bankalar Denetleme Kurumu ve Kredi Kayıt Bürosu kayıtlarına da bu olumsuz finansal hareketler kaydedilmektedir. Kredi Kayıt Bürosu ve bankaların kendi havuzlarında topladıkları bu bilgiler mevcut borçların ödenmemesi halinde belirlenen süreler dahilinde finansal hayatlarında engellemelere takılmaktadır. Merkez Bankası tarafından kredi kartı sicil affı getirilebilirken, KKB ve bankalar tarafından tutulan kayıtlara herhangi bir değişikliğe uğramamaktadır. Merkez Bankası tarafından getirilen kredi kartı sicil affı bir dönem içerisinde yaklaşık olarak 12 milyon kişinin içerisinde yer aldığı listeden çıkmasına yol açmıştır.

Bazı dönemlerde kredi kartı sebebi ile kara listede adı geçen kişilere af getirilmektedir. Sicil affı için çıkarılmış olan kanunlar içerisinde ise borçların devletin belirlediği süre dahilinde ödenmesi ve tamamının kapatılması koşulu yer almaktadır. Borcun tamamen kapatılması ve bu sürenin ihlal edilmemesi koşulu ile kredi kartı borçları nedeni ile KKB kara listesine adı eklenmiş kişiler affa uğrayabilmektedir. Borcun ödenmemesi halinde ise kişi kara listede kalmaya devam etmektedir.