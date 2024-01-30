Türkiye'de artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar, vatandaşları kredi kartlarına yöneltmiş durumda. 2023 yılında milyonlarca kişi, kredi kartı limiti için bankalara başvuruda bulundu. Ancak, 2024 yılı itibariyle Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın yaptığı açıklamayla birlikte, kredi kartlarına kısıtlamalar getirileceği duyuruldu.

Çakar'ın açıklamalarının ardından bankalardan peş peşe gelen uyarılar, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Alınan karara göre, belirli işlemleri gerçekleştirenlerin kredi kartı limiti dondurulacak. Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, kredi kartları ve kredili ürünlere yönelik kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararlarıyla birlikte bankaların kredi faizlerinin hızla yükselmesi, kredi çekenlerin borç limitini artırdı. Bu durumu önlemek isteyen Çakar, kredi kartlarına yeni sınırlandırmaların geleceğini belirtti. Bankalar, müşterilere bu değişiklikleri bildirmek adına kısa mesaj yoluyla uyarılar göndermeye başladı.

Özellikle Garanti Bankası, müşterilerine özel gönderdiği mesajda, "Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararlarının ardından birçok kişinin nakit avans çekerek paralarını faize yatırmaya başladığını tespit etti. Bu durumu önlemek isteyen bankalar, bu tür işlemleri gerçekleştiren müşterilerin tüm kredi kartı limitini kapatma kararı aldı.

Kredi kartı kullanıcıları, bu yeni döneme dikkat etmeli; aksi takdirde belirtilen kısıtlamaların etkisiyle limitlerinin dondurulabileceği unutulmamalıdır.