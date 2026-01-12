Türkiye’de ithal ürünlere yönelik gümrük vergisi düzenlemelerinin ardından çok sayıda üründe dikkat çekici fiyat artışları yaşandığına dair örnekler sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan ekran görüntüleri, yurt dışı ile Türkiye fiyatları arasındaki farkın bazı ürünlerde birkaç katı aştığını ortaya koydu.

BİNDEN 10 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI!

Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda örnekte, özellikle elektronik, ev aletleri, giyim ve günlük kullanım ürünlerinde kısa sürede yüksek oranlı zamlar görüldü. Bir örnekte, Eylül 2025’te yaklaşık 2 bin 900 TL olan bir elektronik ürünün fiyatının 3,5 ay içinde 10 bin TL’nin üzerine çıktığı paylaşıldı.

Bir başka örnekte, yurt dışında yaklaşık 50–55 euro (2.300 TL civarı) fiyatla satılan bir mutfak cihazının, Türkiye’de popüler bir e-ticaret platformunda 14 bin TL seviyesinde satışa sunulduğu görüldü. Aradaki fiyat farkının, gümrük vergisi, kargo ve satıcı maliyetleriyle açıklanamayacak düzeyde olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

AYNI ÜRÜN, İKİ PLATFORM, BÜYÜK FARK

Paylaşılan bir başka örnekte ise, kahve ve espresso ekipmanları kategorisindeki bir ürünün Türkiye’de yaklaşık 600 TL fiyatla satıldığı, aynı ürünün yurt dışı menşeli alışveriş platformunda ise 90 TL’nin altında listelendiği görüldü. Aradaki farkın, gümrük vergisi, kargo ve satıcı kârı hesaba katılsa dahi açıklanmasının zor olduğu yorumları yapıldı.

HALKIN TEPKİSİ ARTIYOR

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, artan gümrük vergileriyle birlikte tüketicinin aracı satıcıların insafına bırakıldığı, fiyat farklarının ise “ticari kârın ötesinde” olduğu savunuldu. Birçok kullanıcı, fiyat oluşumunda şeffaflık çağrısı yaparken, denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi.