Kredi Kayıt Bürosu puanı ya da kredi skoru kişinin diğer tüm bankalar da dahil olmak üzere ülke içerisindeki tüm kredi kurumlarındaki konumunu, kredibiliteyi ve müşteri olma potansiyelini gösteren bir değer olarak kullanılmaktadır. Geçmiş dönemler içerisinde banka kredi notu Merkez Bankası tarafından kayıt altına alınmakta ve bu bilgiler bankalar dışında kimse ile paylaşılmamaktayken, günümüzde yapılan çalışmalar sonucunda Kredi Kayıt Bürosu başlığı altında açılan internet adresi üzerinden ve findeks.com adresi üzerinden kredi notunu kişiler de sorgulanmaya başlamaktadır.

Kredi Kayıt Bürosu’nun resmi internet sitesi üzerinden ve findeks.com adresi üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştirmek için üye girişinin yapılmasının ardından ilk kredi skoru sorgulama işlemi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Daha sonrasında yapılan sorgulamalar da ise 2.3 TL tutarında ücret talep edilmektedir. Bu sorgulama sayfası üzerinden kişiler kendi kredi skorlarını görebilirken, T.C. kimlik numarası ile başka kişilerinde kredi skorlarını sorgulamak mümkündür.

Kredi skoru yükseltme işlemi için ilk olarak tüm banka borçlarının sıfırlanması gerekmektedir. Ayrıca gecikmede olan borçların olmaması ve operatör borçları ile devlete ait faturaların da ödenmiş olması gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin ardından Kredi Skoru Nedir Nasıl Yükseltilir sorusuna yanıt bulmak mümkün olduğu gibi banka kredi skorunda yükselmeler izlenebilecektir. Ancak unutulmaması gerekir ki kredi notunun yükselme hızı kişinin yaptığı işlemlere bağlı olarak değişmektedir.

Kredi skorunun hızlı yükselmesi için öncelikle kişinin kredi ve kredi kartlarının tüm borçlarını hesapları üzerinden yapması gerekmektedir. Ayrıca borçların son ödeme günü gelmemesine özen gösterilmelidir. Tüm diğer nakit işlemler ise karta yapılarak kart üzerinden tek çekim olarak yapılmalıdır.

Hatta kullanılan karta faturaların otomatik ödeme talimatları verilerek tüm fatura ödemelerinin bu hesap üzerinden işlemesi sağlanmalıdır. Unutulmaması gerekir ki operatör faturalarının ödemeleri de kredi skorunu etkilediği için tüm faturalı hatların da ödemelerinin geciktirilmeden yapılması gerekmektedir. Bu nedenle gecikme yaşanmaması için de otomatik ödeme talimatı kullanılması önerilmektedir.

Otomatik ödeme talimatı verilen banka hesaplarından hesap işletim ücreti kesilmemesi nedeni ile en düşük tutardan en yüksek tutara kadar olan tüm nakitlerin hesap içerisinde kullanılması ve bu hesap üzerinden tüm alışverişlerin sağlanması kredi skorunun yükselmesi için pozitif bir davranıştır. Kredi Skoru Nedir Nasıl Yükseltilir hususunda ele alınacak tüm bu işlemlerin haricinde kredi skorunun daha hızlı yükselebilmesi için düşük tutarda kefil karşılığında bir kredi kullanılması ile borcun düzenli ödenmesi sonucunda kredi skoru hızla yükselecek ve bankalarda kullanılacak kredi limiti artacaktır.

Yukarıda belirtilmekte olan yöntemler sayesinde bankalardan herhangi bir borç edinmeden ve borçları geciktirmeden 3 ile 6 ay aralığında kredi skoru beklenilen seviyeye ulaşabilmektedir.