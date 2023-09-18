Bankaların kredi ürünlerini sunarken talepte bulunan müşterileri arasında bir sıralama yapmak ve kendi çıkarlarını korumak adına kullandıkları kredi notu müşterilerin borç ödeme alışkanlıklarının toplamının sayısal ifadesidir. Günümüzde kredi çekmek eskisine göre çok daha zor bir hale gelmiştir. Bunun nedeni bankalara borçlarından dolayı bağımlı olmuş kişi sayısının artmasıdır. Bankalar müşterilerinin güvenilirliklerini daha net bir ifade ile tahmin edebilmek için müşterilerinin kredi notlarını kullanmaktadırlar. Kredi notunun artırılması için yapılması gerekenler aslında kredi notunu düşen durumların tam tersleri uygulamak olmaktadır. Kredi notu yükseltme teknikleri aşağıda yer almaktadır.

Kredi Kartı Kayıtlarınızı İnceleyin

Kredi notu yükseltmek için yapılması gereken en önemli şey borçların düzgün ve düzenli ödenmesidir. Bu durum krediler ve kredi kartı ekstreleri için geçerli bir durumdur. Kredi kartı ekstrelerinizdeki gecikmelerin ayrıntılı kayıtları kredi kayıt bürosunda tutulmaktadır. Bu ayrıntılı kayıtlarda yer alan bilgilere göre kredi notunuz hesaplanmaktadır. Kredi kartı kullanıcılarının kart ekstrelerini 90 gün ödememeleri durumunda kredi notunun düşmesinden de öte kara liste olarak bilinen listede yer almaları söz konusu olacaktır. Bu sebeple kişilerin özellikle kredi kartı kayıtlarını sık sık incelemeleri varsa hata ve yanlışlıkları düzeltmek için başvuruda bulunmaları tavsiye edilmektedir. Kredi Kayıt Bürosu kayıtları genellikle hatalı olmamaktadır. Ancak bu tedbiri elden bırakmanız gerektiği anlamına gelmemektedir. Herhangi bir sebeple oluşacak hatayı en kısa sürede gidermeniz kredi notunuza yansıyacak bir olumsuzluğu giderebilmektedir.

Çok Sık Kredi ve Kredi Kartı Başvurusu Yapmayın

Kredi notu yükseltme teknikleri arasında yer alan ve oldukça etkili olan bir diğer yöntem sık sık kredi kartı ve kredi başvurusu yapmamaktır. Sık yapılan kredi kartı başvuruları sizin çok fazla para harcıyor olduğunuzu göstermektedir. Kredi kartları nakit anlamında büyük kolaylık sağlasalar da kontrolsüz kullanımları borç birikimine ve daha fazla kredi kartı başvurusuna ya da kredi alımına neden olmaktadır. Bankalar fuzuli para harcayan ya da çok borcu olan kişilere kredi vermeye sıcak yaklaşmamaktadırlar. Bu sebeple kredi notunuzu yükseltmek için mümkün olabildiğince az kredi kartı kullanmanız gerekmektedir.

Borçlarınızı Kapatmaya Çalışın

Eğer kredi notunuz düşükse ve yükseltmek istiyorsanız ilk yapmanız gereken borçlarınızı kapatmak ve sonrasında da yeni kredi taksitlerinizi ya da kredi kartı ekstrelerinizi düzenli ödemektir. Bu şekilde kredi notunuz da adım adım yükselecek ve bankaların gözünde güvenilirliğiniz her geçen gün artacaktır. Ancak kredi notunuzun yükselmesi her bankadan kredi alabileceğiniz anlamına gelmez ve borçlarınız kapanması durumunda kredi notunuz ani bir şekilde yükselmez. Bu ancak belirli bir süreliğine kayıtların gözlemi ile mümkündür. Borçlarınızı kapatmış olmanıza rağmen halen yeni borçlar yapıyor ve biriktiriyorsanız kredi notunuz yerinde sayacaktır.

Kullanmadığınız Kredi Kartlarını Kapatın

Kredi notu yükseltme teknikleri arasında kullanmadığınız boş kredi kartlarını kapatmak da yer almaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi fazla kredi kartı düşük kredi notu demektir. Bu kredi kartlarına herhangi bir borcunuz olmasa da ve hatta bu kartları kullanmıyor olsanız dahi üzerinize kayıtlı kredi kartı sayısı kredi notunuzu doğrudan etkiler. Bu sebeple bu kartları hemen kapatmanız kredi notunuzu yükseltmek adına doğru olacaktır.

Küçük Borçlarınıza Dikkat Edin

Kredi notunuzu yükseltmek için yapmanız gerekenlerden biri de borç miktarınıza dikkat etmektir. Çok düşük miktarlardaki borçlar bile kredi notunuzun düşmesine sebep olmaktadır. Yani binlerce liralık kredi kartı ya da kredi borcu ile birkaç liralık borç kredi notu hesaplanmasında aynı etkiye sahiptir. Bu sebeple kredi kayıtlarınızı sürekli kontrol etmeli ve küçük borçlarınızın olup olmadığına bakmanız gerekmektedir.