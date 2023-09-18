Aşağıdaki yazımızda bankalardan yaptığınız kredi & kredi kartı başvurularının neden onaylanmadığını öğreneceksiniz!

Öncelikle bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartı alabilmek için başvuru sahiplerinin yerine getirmesi gereken kurallardan bahsetmek gerekir. Bunlardan ilki kesinlikle bir iş yeri sahibi olmanız ya da SGK’lı çalışan olmanızdır. Tabii iş yeri sahibi ya da SGK’lı çalışan olmanız bankaların sizin kredi & kredi kartı başvurularınızı onaylayacağı anlamına gelmiyor çünkü her banka kredi ve kredi kartı konusunda farklı politikalara sahiptir.

Neden kredi & kredi kartı başvurularım sürekli reddediliyor / onaylanmıyor sorusuna cevap olarak aşağıdaki listeyi de incelemenizi tavsiye ediyoruz;

1- Düşük kredi notu kredi başvurunuzun reddedilmesine sebep olabilir

2- Daha önce kullandığınız kredi ya da kredi kartlarının ödemelerinde düzensizlik meydana geldiyse kredi ya da kredi başvurunuz reddedilebilir.

3- Vergi dairesine borcunuz ya da haciz kararınız varsa kredi ya da kredi kartınız reddedilebilir.

4- Bazı özel istisnaları olsa da daha önce hiç banka ürünü (kredi & kredi kartı & mevduat hesabı vb.) kullanmadıysanız kredi ya da kredi kartı başvurunuz reddedilebilir.

5- Daha önce bir başkası adına kredi ya da kredi kartı kefili olduysanız ve kefil olduğunuz kişinin borçlarını üstlendiyseniz kredi ya da kredi kartı başvurunuz reddedilebilir.

6- Daha önce kullandığınız kredi ya da kredi kartı borcunu ödemediyseniz ve banka sizi avukata verdiyse kredi başvurunuz, borçlarınızı ödeyip kredi notunuz düzelene kadar (ortalama 5 yıl) reddedilir.

7- Gelir düzeyiniz ve banka ürünleri kullanımlarınıza göre kredi limitinizi doldurduysanız kredi başvurunuz reddedilebilir.

8- Merkez Bankası’nın kara listesine alındıysanız ve borcunuzun ödemesini tamamlamadıysanız bankalara yağacağınız kredi ve kredi kartı başvurularınız reddedilir.

Yukarıda onaylanmayan / reddedilen kredi ve kredi kartı başvurularınızın nedenlerini olabildiğince sıraladık.